Что нужно сделать, чтобы не остаться без семьи и денег: народные приметы на 25 мая

В народе 25 мая отмечается Епифанов день. Назван он так в честь святителя Епифания Кипрского, епископа. Существуют также другие названия праздника: Красный Кафтан и Рябиновка.
Что не стоит делать в грядущую субботу?
- Оставлять грязную посуду и остатки еды на столе — это может привести к различным проблемам в семье;
- Срывать и приносить в дом белые кувшинки, которые начинают цвести именно с этой даты — привлечёте нечистую силу, которая принесёт в дом несчастья и бытовые проблемы;
- Жаловаться на проблемы и жизнь — всё только усугубится;
- Брать в руки острые предметы — есть риск пораниться.
Какие ещё есть приметы?
В этот день нужно надевать красную одежду, чтобы притянуть в свою жизнь радость, финансы и любовь.
Приметы погоды:
- Если утром будет красная заря, то летом будет много пожаров;
- Если рябина пышно цветёт, урожай льна будет богатым;
- Утро несолнечное, но небо затянулось тучами — будет дождливое и холодное лето;
- Обилие майских жуков предвещает сухое лето.