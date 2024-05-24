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Что нужно сделать, чтобы не остаться без семьи и денег: народные приметы на 25 мая

Отмечается Епифанов день.

Источник: Reuters

В народе 25 мая отмечается Епифанов день. Назван он так в честь святителя Епифания Кипрского, епископа. Существуют также другие названия праздника: Красный Кафтан и Рябиновка.

Что не стоит делать в грядущую субботу?

  1. Оставлять грязную посуду и остатки еды на столе — это может привести к различным проблемам в семье;
  2. Срывать и приносить в дом белые кувшинки, которые начинают цвести именно с этой даты — привлечёте нечистую силу, которая принесёт в дом несчастья и бытовые проблемы;
  3. Жаловаться на проблемы и жизнь — всё только усугубится;
  4. Брать в руки острые предметы — есть риск пораниться.

Какие ещё есть приметы?

В этот день нужно надевать красную одежду, чтобы притянуть в свою жизнь радость, финансы и любовь.

Приметы погоды:

  1. Если утром будет красная заря, то летом будет много пожаров;
  2. Если рябина пышно цветёт, урожай льна будет богатым;
  3. Утро несолнечное, но небо затянулось тучами — будет дождливое и холодное лето;
  4. Обилие майских жуков предвещает сухое лето.