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Скончался глава Кавказского района Кубани Виталий Очкаласов

Утром 24 мая скончался глава Кавказского района Виталий Очкаласов. Как сообщает «“КП” — Кубань», по предварительным данным, у главы муниципалитета остановилось сердце во время пробежки по стадиону. Сейчас, по данным издания, выясняются подробности произошедшего.

«Уроженец Кропоткина, он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нем район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для Краснодарского края», — прокомментировал смерть главы муниципалитета губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Виталий Очкаласов родился в 1963 году в Кропоткине. В 1985 году окончил институт и начал работать в Кавказском вагонном депо. С 1998 по 2005 год Виталий Очкаласов работал гендиректором ООО «Транспорт».

В апреле 2007 года Виталий Очкаласов стал главой Новокубанского района. В 2009 году его назначили главой Кавказского района. В сентябре 2014 года его переизбрали на второй срок, в 2019 году — на третий.