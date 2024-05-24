Скончался глава Кавказского района Кубани Виталий Очкаласов

«Уроженец Кропоткина, он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нем район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для Краснодарского края», — прокомментировал смерть главы муниципалитета губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Виталий Очкаласов родился в 1963 году в Кропоткине. В 1985 году окончил институт и начал работать в Кавказском вагонном депо. С 1998 по 2005 год Виталий Очкаласов работал гендиректором ООО «Транспорт».
В апреле 2007 года Виталий Очкаласов стал главой Новокубанского района. В 2009 году его назначили главой Кавказского района. В сентябре 2014 года его переизбрали на второй срок, в 2019 году — на третий.