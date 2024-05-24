Синоптики рассказали, когда в Челябинской области наступит метеорологическое лето

«Средние многолетние даты устойчивого перехода через плюс 15 на Южном Урале — с 25 мая по 11 июня, а вот в Челябинске по усредненным данным метеорологическое лето наступает 31 мая, но это не значит, что так происходит ежегодно», — говорят в региональном ЦГМС.