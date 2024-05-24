Синоптики рассказали, когда в Челябинской области наступит метеорологическое лето, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Они отмечают, что сложный рельеф, большая протяженность с севера на юг обуславливают контрастность погоды, а также большой разрыв в наступлении метеорологического лета.
«Средние многолетние даты устойчивого перехода через плюс 15 на Южном Урале — с 25 мая по 11 июня, а вот в Челябинске по усредненным данным метеорологическое лето наступает 31 мая, но это не значит, что так происходит ежегодно», — говорят в региональном ЦГМС.
Так, в прошлом году устойчивый переход случился достаточно рано —
Самым поздним наступлением лета в Челябинске считается 1979 год, когда метеорологическое лето наступило 1 июля. Кстати, июнь-79 в регионе оказался самым холодным месяцем за всю историю наблюдений, повсеместно отмечались заморозки, повредившие всходы теплолюбивых культур.