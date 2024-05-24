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До +27 градусов потеплеет в Воронежской области на последних майских выходных

При этом ночью сохранится прохладная погода.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 83% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

По прогнозам воронежского Гидрометцентра, жителей региона ждут достаточно теплые выходные. В субботу, 25 мая, осадков не ожидается. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем — от 21 до 26 градусов тепла. В Воронеже ночью +6+8 градусов, днем от +22 до +24 градусов.

В воскресенье, 26 мая, переменная облачность. Без осадков. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем — от 22 до 27 градусов тепла. В Воронеже ночью от 8 до 10 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

Что касается погоды на сегодня, 24 мая, то днем по области от +19 до +24 градусов, в Воронеже — 19−21 градус выше ноля.