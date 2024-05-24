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Еще одно арктическое вторжение и долгожданное потепление: рассказываем, каким будет конец мая и начало лета в Пермском крае

Продолжительное потепление в Пермском крае придет в начале лета.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Доктор географических наук, доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления» сообщил, что по наиболее вероятному погодному сценарию период холодов, который продолжается с 29 апреля, завершится на границе мая и июня.

— Предстоящая суббота, 25 мая, вероятнее всего, окажется самым теплым днем недели с температурой +22..+25 градусов, но затем нас ждет очередное и, надеюсь, уже последнее арктическое вторжение, — говорит Андрей Шихов. — Оно продлится несколько дней, но не будет таким холодным, как вчерашний день. На пике похолодания в воскресенье и понедельник дневная температура воздуха в Перми может быть +10 градусов. А вот уже с середины следующей недели — среды или четверга — мы можем говорить о стабильном потеплении. К концу недели можно ожидать выше +25 градусов в дневные часы. И это потепление продержится не 1−2 дня, как мы привыкли в этом мае, а продолжится несколько дней.

При этом Шихов отмечает, что на Севере сохраняется очаг холода, который может преподнести неожиданный и неприятный сюрприз. В конце мая, начале июня мы еще можем увидеть ночные заморозки.

— Это, конечно, маловероятно, но исключать этого не стоит, поскольку на северо-востоке Европейской России еще сохраняются морозы и лежит снег, причем высота снежного покрова превышает 50 см., — говорит Шихов. — Вообще этот месяц очень похож на май 1999 года, который был самым холодным месяцем за четверть века со средней температурой +6,8 градусов. Сейчас мы максимально близки к его повторению. И начало июня также обещает продолжить эту тенденцию сходства с 1999 годом — в Европейской части России будет жарко, а в Западной Сибири прохладно.