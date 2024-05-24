Еще одно арктическое вторжение и долгожданное потепление: рассказываем, каким будет конец мая и начало лета в Пермском крае

— Предстоящая суббота, 25 мая, вероятнее всего, окажется самым теплым днем недели с температурой +22..+25 градусов, но затем нас ждет очередное и, надеюсь, уже последнее арктическое вторжение, — говорит Андрей Шихов. — Оно продлится несколько дней, но не будет таким холодным, как вчерашний день. На пике похолодания в воскресенье и понедельник дневная температура воздуха в Перми может быть +10 градусов. А вот уже с середины следующей недели — среды или четверга — мы можем говорить о стабильном потеплении. К концу недели можно ожидать выше +25 градусов в дневные часы. И это потепление продержится не 1−2 дня, как мы привыкли в этом мае, а продолжится несколько дней.