Еще одно арктическое вторжение и долгожданное потепление: рассказываем, каким будет конец мая и начало лета в Пермском крае

Доктор географических наук, доцент географического факультета Пермского университета Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления» сообщил, что по наиболее вероятному погодному сценарию период холодов, который продолжается с 29 апреля, завершится на границе мая и июня.
— Предстоящая суббота, 25 мая, вероятнее всего, окажется самым теплым днем недели с температурой +22..+25 градусов, но затем нас ждет очередное и, надеюсь, уже последнее арктическое вторжение, — говорит Андрей Шихов. — Оно продлится несколько дней, но не будет таким холодным, как вчерашний день. На пике похолодания в воскресенье и понедельник дневная температура воздуха в Перми может быть +10 градусов. А вот уже с середины следующей недели — среды или четверга — мы можем говорить о стабильном потеплении. К концу недели можно ожидать выше +25 градусов в дневные часы. И это потепление продержится не 1−2 дня, как мы привыкли в этом мае, а продолжится несколько дней.
— Это, конечно, маловероятно, но исключать этого не стоит, поскольку на северо-востоке Европейской России еще сохраняются морозы и лежит снег, причем высота снежного покрова превышает 50 см., — говорит Шихов. — Вообще этот месяц очень похож на май 1999 года, который был самым холодным месяцем за четверть века со средней температурой +6,8 градусов. Сейчас мы максимально близки к его повторению. И начало июня также обещает продолжить эту тенденцию сходства с 1999 годом — в Европейской части России будет жарко, а в Западной Сибири прохладно.