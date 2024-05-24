Уральские ученые придумали новое лекарство от туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в 2021 году 10,6 млн человек во всем мире были заражены туберкулезом. По данным Росстата, уровень распространения этой инфекции в нашей стране составил 30,71 на 100 тыс. человек в 2021 году. Тем не менее Роспотребнадзор отследил тенденцию к увеличению заболеваемости — в 2022 году число заболевших составило 31,11 человек на 100 тыс. населения.