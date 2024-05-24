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Уральские ученые придумали новое лекарство от туберкулеза

Ученые создали новое вещество для лекарства от туберкулеза. По данным исследований, соединения имеют такую же эффективность, как и известные аналоги, сообщает пресс-служба УрФУ.

Новые химические соединения уральские и российские ученые синтезировали вместе с коллегами из Индии. Полученное составляющее для препарата имеет высокую активность против туберкулеза. Проверка показала, что его эффективность сопоставима с «Изониазидом» и «Рифампицином».

Как поясняют ученые, создавать новые лекарства против известных болезней очень важно, потому что возбудители многих инфекционных заболеваний приобретают резистентность к тем лекарственным средствам, которые сегодня используются для лечения.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в 2021 году 10,6 млн человек во всем мире были заражены туберкулезом. По данным Росстата, уровень распространения этой инфекции в нашей стране составил 30,71 на 100 тыс. человек в 2021 году. Тем не менее Роспотребнадзор отследил тенденцию к увеличению заболеваемости — в 2022 году число заболевших составило 31,11 человек на 100 тыс. населения.

медицина