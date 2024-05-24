В Уфе проходит фольклорный фестиваль «Славяне ХХI века».

Сегодня, 24 мая, в Уфе перед началом пленарного заседания VI съезда Собора русских Башкортостана, Глава республики посетил площадку фестиваля «Славяне ХХI века». Ежегодный фольклорный праздник посвящен Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая по всей России. В этот день вспоминают создателей славянской азбуки — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Религиозный праздник стал общегосударственным в 1991 году. Это единственный светский и одновременно церковный праздник в России.