Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью главы Кавказского района

«Утром пришла печальная весть. Ушел из жизни глава Кавказского района Виталий Николаевич Очкаласов. Он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нем район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для всего Краснодарского края. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким», — написал в телеграм-канале Кондратьев.