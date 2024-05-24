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Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью главы Кавказского района

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Виталия Очкаласова.

Источник: соцсети

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью главы Кавказского района Виталия Очкаласова.

«Утром пришла печальная весть. Ушел из жизни глава Кавказского района Виталий Николаевич Очкаласов. Он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нем район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для всего Краснодарского края. Выражаю искреннее соболезнование родным и близким», — написал в телеграм-канале Кондратьев.

Ранее сообщалось, что Очкаласов скончался во время пробежки. Причиной смерти стала остановка сердца.