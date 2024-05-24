Папа Франциск разрешил канонизировать «инфлюенсера Бога»

Дата его канонизации пока неизвестна. Карло Акутис умер от лейкемии в Монце, Италия, где провел большую часть своего детства. Его тело было перевезено в Ассизи через год после смерти и сейчас выставлено на обозрение вместе с другими его реликвиями.