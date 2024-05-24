В Сурхандарье в двух магазинах обнаружили некачественную алкогольную продукцию

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Продавец магазина в Шурчинском районе был задержан в момент реализации 200 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками на общую сумму в размере 4,6 миллиона сумов. Всего в магазине было обнаружено и изъято свыше 2,9 тысячи бутылок контрафактной алкогольной продукции.
В Денауском районе также был выявлен магазин, в котором выявили почти 1,3 тысячи бутылок некачественного алкоголя и 250 упаковок контрабандных сигарет.
По данным случаям заведены дела по статьям «Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг» и «Незаконный оборот или производство этилового спирта, алкогольной и табачной продукции» Уголовного кодекса.