В Сурхандарье в двух магазинах обнаружили некачественную алкогольную продукцию

Продавец магазина в Шурчинском районе был задержан в момент реализации 200 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками на общую сумму в размере 4,6 миллиона сумов. Всего в магазине было обнаружено и изъято свыше 2,9 тысячи бутылок контрафактной алкогольной продукции.