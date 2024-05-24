Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона

«В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который из Китая переместится на Японское море и станет смещаться над его акваторией вблизи приморского побережья. В Приморье пройдут дожди, на значительной территории сильные. Прогнозируемые дожди вызовут формирование дождевых паводков с резкими подъемами воды на реках южной половины края, с дальнейшим продвижением паводочной волны на центральные районы. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,5 до 2,5 м», — говорится в сообщении.