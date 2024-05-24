Жителей Приморья предупредили о сильных дождях и подъеме воды из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Сильные дожди на значительной территории Приморского края и резкий подъем уровня воды до 2,5 метра в реках южной половины региона принесет сюда циклон из Китая в понедельник, сообщает Примгидромет.
«В начале следующей недели Приморский край окажется под воздействием циклона, который из Китая переместится на Японское море и станет смещаться над его акваторией вблизи приморского побережья. В Приморье пройдут дожди, на значительной территории сильные. Прогнозируемые дожди вызовут формирование дождевых паводков с резкими подъемами воды на реках южной половины края, с дальнейшим продвижением паводочной волны на центральные районы. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,5 до 2,5 м», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, на малых реках южной половины возможны выходы водотоков из берегов с подтоплением пониженных территорий и отдельных хозяйственных объектов ливневым, склоновым и речным стоком.
Дожди будут сопровождаться сильным ветром скоростью до 15 — 24 м/с, на мысах порывами 25 — 30 м/с, уточняется в сообщении.