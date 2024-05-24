Коштан, амела и ентарь: 10 неожиданных фактов из жизни калининградских слов

Сегодня в России отмечается День славянской письменности и культуры. В честь этого праздника «Клопс» вместе с журналистом Светланой Шунейко собрал несколько любопытных, но малоизвестных фактов об истории появления популярных в Калининградской области слов.
Брецель
Брецель по форме напоминает скрещённые руки, и происхождение слова тоже связано с руками (от латинского brachium — рука). В немецком языке у брецеля есть русский след. Olgabrezel (брецель Ольги) или Russenbrezel (русский брецель) — так в Германии называют сладкий крендель с миндальной стружкой. По легенде, название связано с королевой Ольгой Вюртембергской (дочерью русского царя Николая I).
Каштан
Кастаня, кастан, каштания, коштан — эти варианты написания слова каштан были в русском языке в XVIII веке. Кстати, каштан и шатен — слова не только созвучные, но и родственные. Французское châtain (тёмно-русый, шатен) образовано от châtaigne (каштан), а следовательно, шатен — человек «с волосами каштанового цвета».
Кирха // Кирка
Если заглянуть в словари прошлого и позапрошлого веков, то привычного нам слова кирха там либо нет, либо оно на вторых ролях. В русский язык слово пришло из немецкого не с буквой Х, а с К: кирка. Со временем вариант с Х стал более популярен, но слово кирка по-прежнему живёт в словарях современного русского языка. Не верите? Проверьте.
Омела
Омела — общеславянское слово, так что и в Польше, и в Болгарии, и в Сербии, и в любой другой славянской стране каждый россиянин заметит сходство в звучании и написании. Правда, в русском языке не всегда омела была омелой. Словарь XVIII века фиксирует два равноправных варианта написания слова: амела и омела.
Рыцарь
В русский язык слово пришло из польского (rycerz), а туда — из немецкого (Ritter, всадник). Кстати, рыцарь и рейтузы — слова-родственники. В немецком языке их связывает общий корень.
Строганина // Струганина
Есть популярное заблуждение, что строганина — блюдо из рыбы, а струганина — из мяса. На самом деле выбор буквы никак не связан с продуктом. Строганина и струганина — два равноправных орфографических варианта. Пишите в корне букву, которую считаете логичной, и не исправляйте тех, кто пишет не так, как вы. Что касается происхождения, есть версия, что стринги и строганина — родственные слова, которые восходят к одному латинскому корню striga (полоска). Но это неточно.
Турист
Довольно молодое слово. До XIX века слов tourist и touriste не существовало ни в английском, ни во французском литературных языках, а тем более в русском. В XIX веке туристов воспринимали как людей несерьёзных, считали их бездельниками, путешествующими, чтобы убить время. Во времена Пушкина в России туристами называли англичан, странствующих вокруг света.
Черепица
Черепица и черепаха — однокоренные: оба произошли от слова череп. При этом в древнерусском языке оно использовалось в значении «глиняный осколок, скорлупа». А то, что мы с вами сегодня называем черепом, наши предки называли «лоб».
Угорь
Угорь и уж — слова-родственники. Угорь буквально — «похожий на ужа». Не путайте два прилагательных: угрЁвый (относящийся к угрю, рыбе) и угревОй (связанный с высыпаниями на коже).
Янтарь
Слово было заимствовано русским языком из литовского, причём буква Я появилась лишь через несколько веков после заимствования. Сначала оно звучало как ентарь. Самое раннее письменное упоминание слова в русском языке — 1551 год, опись Николо-Корельского монастыря упоминает «…два сукна свиточных да ентарю пять гривенок».