Коштан, амела и ентарь: 10 неожиданных фактов из жизни калининградских слов

Есть популярное заблуждение, что строганина — блюдо из рыбы, а струганина — из мяса. На самом деле выбор буквы никак не связан с продуктом. Строганина и струганина — два равноправных орфографических варианта. Пишите в корне букву, которую считаете логичной, и не исправляйте тех, кто пишет не так, как вы. Что касается происхождения, есть версия, что стринги и строганина — родственные слова, которые восходят к одному латинскому корню striga (полоска). Но это неточно.