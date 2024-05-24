Активировать онлайн-пополнение «Тройки» теперь можно на турникетах метро и МЦК

Пассажиры городского транспорта теперь могут активировать онлайн-пополнение «Тройки» и карты москвича на турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК). Жителям и гостям столицы больше не нужно искать для этого желтые терминалы.
«Сервис доступен для всех выпущенных “Троек” и карт москвича для обучающихся. Возможность активировать баланс на турникете — одна из самых долгожданных цифровых новинок. Сервис позволит экономить до 20 минут в месяц для двух миллионов пассажиров. Мы продолжим совершенствовать билетную систему и делать ее еще удобнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
После онлайн-пополнения билет запишется автоматически в момент оплаты проезда, а при проходе через турникет на экране появится надпись «Записано пополнение». При этом нововведение никак не повлияет на скорость прохода пассажиров на станции.
Кроме того, записать онлайн-пополнение можно с помощью телефона на операционной системе Android с NFC, на валидаторах в наземном транспорте и в автоматах по продаже билетов. Внести деньги на баланс карты «Тройка» можно в приложении «Метро Москвы».