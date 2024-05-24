Активировать онлайн-пополнение «Тройки» теперь можно на турникетах метро и МЦК

«Сервис доступен для всех выпущенных “Троек” и карт москвича для обучающихся. Возможность активировать баланс на турникете — одна из самых долгожданных цифровых новинок. Сервис позволит экономить до 20 минут в месяц для двух миллионов пассажиров. Мы продолжим совершенствовать билетную систему и делать ее еще удобнее по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.