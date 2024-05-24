Не только для похудения: чем полезен и коварен «король» овощей

Но и это еще не все. Сельдерей содержит разнообразные биоактивные соединения, такие как флавоноиды, фенольные соединения, каротиноиды, кумарины и другие: они защищают организм от воздействия свободных радикалов, которые могут провоцировать окислительный стресс и повреждение клеток, что лежит в основе преждевременного старения.