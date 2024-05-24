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Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии

Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбин получил 4 года колонии за взятки.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу признал виновным в получении взятки бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина и приговорил его к четырем годам колонии, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.

«Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 15 279 144 рубля», — говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что суд также лишил осужденного классного чина «старший советник юстиции» и конфисковал в доход государства с его банковского счета более 812 тысяч рублей.

«В срок наказания осужденному зачтено время содержания под стражей и нахождения домашним арестом. Турбин заключен под стражу в зале суда», — сообщили в управлении.

Приговор пока не вступил в силу.

По данным Генпрокуратуры РФ, зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2017—2018 годах через посредника получил взятку в сумме 3 миллиона рублей и 1 тысячу долларов, за которую, как считает следствие, обещал помочь с переквалификацией дела взяткодателя.