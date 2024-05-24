Бывший зампрокурора Новосибирской области получил четыре года колонии

«Турбин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки — 15 279 144 рубля», — говорится в сообщении.