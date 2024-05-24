Губернатор Александр Гусев обратился к выпускникам воронежских школ

Для выпускников воронежских школ звучит последний звонок. Приглашение колокольчика сделать первый шаг по пути взрослой жизни в 2024 году принимают 9 тыс. одиннадцатиклассников и 24 тыс. девятиклассников. В пятницу, 24 мая, юношей и девушек поздравили губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Первые лица региона подчеркнули, что полученные в школе знания составляют крепкую основу для продолжения работы над собой и обретения достойного места в обществе.
— А пока мы желаем вам показать на госэкзаменах результаты, которые не огорчают, и выполнить следующий, очень важный, пункт жизненного плана, который наметили. Пусть все ваши дальнейшие шаги по самостоятельному пути будут тоже твердыми и красивыми. В этом вам поможет наше государство. Никогда не пасуйте перед трудностями и верьте в удачу! — обратились к выпускникам Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в этом учебном году воронежских выпускников после сдачи ЕГЭ и ОГЭ впервые после долгого перерыва будут награждать не только золотыми, но и серебряными медалями. Награду вручат школьникам, у которых в аттестате одна или две четверки.