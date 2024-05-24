Губернатор Александр Гусев обратился к выпускникам воронежских школ

— А пока мы желаем вам показать на госэкзаменах результаты, которые не огорчают, и выполнить следующий, очень важный, пункт жизненного плана, который наметили. Пусть все ваши дальнейшие шаги по самостоятельному пути будут тоже твердыми и красивыми. В этом вам поможет наше государство. Никогда не пасуйте перед трудностями и верьте в удачу! — обратились к выпускникам Александр Гусев и Владимир Нетесов.