«Пчела» собрала рецепты блюд для ягодного наслаждения

Клубничный самбук
Это воздушный и сладкий десерт из клубники и взбитых белков, который тает во рту. Для его приготовления понадобятся:
200 г клубники; 10 г желатина; 50 г сахара; 3−4 столовые ложки воды; 2 яичных белка.
Ягоды нужно очистить от хвостиков и промыть, засыпать их сахаром и с помощь блендера сделать однородное клубничное пюре без комочков. В отдельной тарелке залить желатин холодной водой, перемешать и оставить на 7−8 минут набухать. Отделить яичные белки, взбить и добавить в клубничную массу, перемешать. Прогреть желатин до 60 градусов, чтобы он весь растворился. Ввести желатин в клубнично-белковую массу и перемешать. Разлить самбук по формочкам, отправить в холодильник до полного застывания.
Варенье из жареной вишни
Когда в саду настолько богатый урожай, что начинается «ягодная аллергия», из вишни можно готовить прекрасные заготовки на зиму, которые будут радовать холодными вечерами. Одним из наиболее популярных видов хранения является варенье, а предварительно обжаренная вишня придаст ему новых вкусовых ноток. Для этого нужно лишь:
500 г вишни; 400 г сахара.
Вишню промыть и удалить косточки. Высыпать на горячую сковороду сахар и сверху ягоды. Готовить на среднем огне до полного растворения сахара, периодически помешивая. Затем уменьшить огонь и готовить ещё 10−15 минут. Горячее варенье разлить по стерилизованным баночкам и закатать крышками.
Пирог со смородиной
Для этого рецепта не нужно мудрёных заготовок и долгих кухонных приготовлений, все достаточно просто и вкусно. Чтобы испечь пирог, необходимо:
3 яйца; 220 г сахара; 1 чайная ложка разрыхлителя; 160 г муки; 1 стакан чёрной смородины.
Смородину промыть и очистить с двух сторон от хвостиков. Соединить стакан сахара с яйцами и взбить до увеличения массы в объёме и более светлого оттенка. Всыпать муку и разрыхлитель, снова перемешать до однородного состояния. Застелить форму для выпечки пергаментом, смазать масло и распределить тесто по форме, сверху рассыпать смородину. Выпекать 30−35 минут при 180 градусах.
Оладьи с вишней на кефире
Сочные и сладкие вишнёвые оладушки могут стать отличным завтраком, полдником или полноценным перекусом. Чтобы ими насладиться, необходимо:
150−200 г вишни; 100 мл кефира; 1 яйцо; 100 г муки; 50 г сахара; по 1 щепотке соли и ванилина; 1 чайная ложка разрыхлителя; 3−4 столовые ложки растительного масла.
Вишню промыть, удалить хвостики и косточки. Смешать с помощью венчика кефир, сахар, яйцо и разрыхлитель, добавить муку, соль и ванилин, затем довести до однородного состояния. В процессе ввести столовую ложку растительного масла и добавить вишню. Осторожно перемешать, чтобы не повредить ягоды. Разогреть сковороду с маслом и обжарить оладушки до готовности.
Тарталетки с черешней
Из соседних южных стран уже привезли «сестричку» вишни — черешню, которая прекрасно подойдёт в качестве начинки для выпечки. Рецепт универсален, и можно делать блюдо и с другими фруктами и ягодами, но «Пчела» предлагает этот вариант, и для него понадобятся:
50 г сливочного масла; 1 яйцо; 200 г черешни; ¾ стакана муки; 1 столовая ложка сахара; 1 чайная ложка крахмала.
Для начала необходимо взять глубокую посуду, всыпать просеянную муку, добавить масло и растереть его в крошку. Отделить желток от белка, положить в тесто белок и всё перемешать, собрать тесто в ком, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 40−50 минут. Ягоды промыть, удалить косточки. Тесто разделить на три равные части и раскатать. Черешню соединить с сахаром и крахмалом и также разделить на три части, каждую из которых выложить на тесто. Завернуть края вверх, чуть придавливая пальцами. Прогреть духовку до 190 градусов, расположить заготовки на заранее смазанном маслом листе или форме, смазать желтком каждую тарталетку. Поставить в горячую духовку и выпекать 20−24 минут до зарумянивания теста.
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