«Пчела» собрала рецепты блюд для ягодного наслаждения

Для начала необходимо взять глубокую посуду, всыпать просеянную муку, добавить масло и растереть его в крошку. Отделить желток от белка, положить в тесто белок и всё перемешать, собрать тесто в ком, обернуть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 40−50 минут. Ягоды промыть, удалить косточки. Тесто разделить на три равные части и раскатать. Черешню соединить с сахаром и крахмалом и также разделить на три части, каждую из которых выложить на тесто. Завернуть края вверх, чуть придавливая пальцами. Прогреть духовку до 190 градусов, расположить заготовки на заранее смазанном маслом листе или форме, смазать желтком каждую тарталетку. Поставить в горячую духовку и выпекать 20−24 минут до зарумянивания теста.