Это жара. На Васильевском острове трамвайная пробка, два маршрута пустили в объезд

Вопросы к «Довлатову» у очевидцев возникли не случайно. Несколько дней назад у приметного трамвая заклинило дверь, до этого такой же образец новой техники сошел с рельсов, а еще ранее сломался посередине. Еще один «Довлатов» насмерть задавил женщину на Васильевском острове. Арестованный водитель утверждает, что были проблемы с тормозами, но в деле есть видеозапись, согласно которой незадолго до аварии скорость начала снижаться. Причины трагедии должна установить экспертиза.