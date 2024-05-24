В Пермском крае остановлены поиски 51-летней женщины из Березников

Поиски 51-летней женщины из Березников остановлены в Пермском крае, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о женщине, которая вышла из дома и не вернулась 14 мая 2024 года. Она ушла в неизвестном направлении около 7 часов утра.
«Найдена, жива! Просьба снять репосты», — рассказали в организации.
В поисковом отряде напомнили, что не разглашают конфиденциальную информацию о пропавших. Подробности того, где и при каких обстоятельствах была найдена женщина, также не уточняются.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о поисках пропавшей 17-летней девушки, которые организованы в Перми. Девушка исчезла 2 мая 2024 года. Сообщается, что девушка носит очки и была одета в чёрный мусульманский платок.