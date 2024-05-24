Мотопатруль ЦОДД приступил к работе в Москве

«С этого года в штате дорожного патруля ЦОДД появились мотоциклисты. В первый год дороги будут патрулировать шесть мотоциклистов. Под их контролем будет преимущественно центральная часть города, но при необходимости мы будем задействовать их и на других участках, где требуется оперативная помощь. Передвигаться мотопатруль будет на современных надежных мотоциклах CF Moto в фирменных цветах ЦОДД. Задачи у нового подразделения такие же, как у их коллег: это сделать все возможное, чтобы ликвидировать затор и обеспечить непрерывное и безопасное движение. При мелких ДТП патрульные будут помогать составить европротокол и убрать автомобили участников аварии с проезжей части», — рассказал Егор Чернов.