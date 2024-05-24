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Мотопатруль ЦОДД приступил к работе в Москве

Мотопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начал патрулировать улицы столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ЦОДД по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Егор Чернов.

Источник: Агентство «Москва»

«С этого года в штате дорожного патруля ЦОДД появились мотоциклисты. В первый год дороги будут патрулировать шесть мотоциклистов. Под их контролем будет преимущественно центральная часть города, но при необходимости мы будем задействовать их и на других участках, где требуется оперативная помощь. Передвигаться мотопатруль будет на современных надежных мотоциклах CF Moto в фирменных цветах ЦОДД. Задачи у нового подразделения такие же, как у их коллег: это сделать все возможное, чтобы ликвидировать затор и обеспечить непрерывное и безопасное движение. При мелких ДТП патрульные будут помогать составить европротокол и убрать автомобили участников аварии с проезжей части», — рассказал Егор Чернов.

Также он уточнил, что при необходимости, совместно с Госавтоинспекцией, служба будет регулировать движение на загруженных и проблемных участках.

Мотоциклы службы оборудованы всем необходимым: конусами, сигнальными маяками, пусковым устройством для двигателей, насосом, аптечкой, огнетушителем, бланками европротокола и так далее.

«После окончания мотосезона мы проанализируем работу мотопатруля и примем решения относительно расширения штата сотрудников и их функций, а также географии работы», — заключил Чернов.