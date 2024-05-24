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Бесплатное ЭКО в Нижегородской области: что нужно знать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая, ФедералПресс. Более шести лет в России проводят бесплатно циклы экстракорпорального оплодотворения или, другими словами, делают ЭКО. В начале текущего года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что востребованность такого способа завести малыша растет, как и число процедур. Как ситуация обстоит в Нижегородской области, «ФедералПресс» рассказали в областном минздраве.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В 2023 году объемы медицинской помощи (случаи лечения) по всем этапам проведения ЭКО — 1792 случаев в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования», — заявили в ведомстве.

Как известно, ЭКО — это один из способов лечения бесплодия. Определение показаний, противопоказаний и ограничений для процедуры осуществляется лечащим врачом. Если ограничений нет, то на руки пациентке выдается направление на проведение программы ЭКО.

Чтобы процедура не ударила по кошельку, а была проведена по полису ОМС, нижегородка должна с направлением обратиться в ту медорганизацию, которая получает финансирование от ФОМС.

Сама процедура состоит из нескольких этапов: стимуляция суперовуляции; получение яйцеклетки; экстракорпоральное оплодотворение и культивирование эмбрионов; внутриматочное введение (перенос) эмбрионов.

В ходе процедуры может осуществляться криоконсервация эмбрионов.

Кроме того, в Нижегородской области для социальной поддержки женщин в репродуктивном выборе работают специализированные кабинеты в медицинских учреждениях.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, сколько процедур ЭКО было выполнено в Кировской области.

медицина