Бесплатное ЭКО в Нижегородской области: что нужно знать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая, ФедералПресс. Более шести лет в России проводят бесплатно циклы экстракорпорального оплодотворения или, другими словами, делают ЭКО. В начале текущего года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что востребованность такого способа завести малыша растет, как и число процедур. Как ситуация обстоит в Нижегородской области, «ФедералПресс» рассказали в областном минздраве.