Ночь на 24 мая в Пермском крае стала самой холодной в третьей декаде за 22 года

Ночь на 24 мая в Пермском крае стала одной из самых холодных в последнем весеннем месяце. Заморозки отмечены почти на всех метеостанциях региона. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, холоднее всего оказалось в Бисере, где столбики термометров опустились до −4,4 градусов. В Кунгуре температура воздуха упала до −4,2, а в Губахе и Чернушке до −4 градусов.