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Ночь на 24 мая в Пермском крае стала самой холодной в третьей декаде за 22 года

Температура воздуха в регионе опустилась ниже −4 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Ночь на 24 мая в Пермском крае стала одной из самых холодных в последнем весеннем месяце. Заморозки отмечены почти на всех метеостанциях региона. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, холоднее всего оказалось в Бисере, где столбики термометров опустились до −4,4 градусов. В Кунгуре температура воздуха упала до −4,2, а в Губахе и Чернушке до −4 градусов.

В Перми минимум составил −2,5. Это всего на 1 градус теплее суточного рекорда, установленного в 2002 году. Синоптики отмечают, что в третьей декаде мая таких холодов не было 22 года.

Напомним, в субботу, 25 мая, жителей Прикамья ждет резкое потепление. Воздух на территории региона прогреется до +22…+25 градусов. Однако теплая погода продержится всего один день. Уже в воскресенье в Пермском крае вновь ожидается очередное арктическое вторжение.