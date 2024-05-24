Дети выпускника НГУ вошли в список богатейших наследников по версии Forbes

В 21 год создал свою компанию «Кредитинформ», в 31 год — создал фирму «Фармстандарт». Информации о личной жизни бизнесмена мало, известно лишь, что у него двое детей. На каждого наследника, по версии Forbes, пришлось наследство по 3,45 миллиарда долларов.