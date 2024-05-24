Разогреет до +25: Летнее тепло заглянет в Нижний Новгород в последние выходные мая

До лета остается всего неделя, но контрастная погода всё еще продолжает держать в тонусе нижегородцев. Заморозки, возвращавшиеся в регион вплоть до середины мая, пожаловали снова: минувшей ночью в некоторых районах температура опускалась ниже ноля. Однако уже сегодня воздух прогреется до +21 градуса, а в выходные в Нижний Новгород и вовсе заглянет настоящее летнее тепло.
— Активизировал летние процессы на Русской равнине обширный антициклон, и в условиях малооблачной погоды воздух, заключённый в его области, хорошо прогревается, — пояснили в центре метеопрогнозов «Фобос». — А вот на перифериях этого очага наблюдается активная циклоническая деятельность — здесь смещаются поля фронтальной облачности, несущие ливни, грозы и шквалистые усиления ветра.
Согласно прогнозу «Гисметео», в субботу весь день будет жарить солнце, благодаря чему воздух прогреется до +25 градусов. Ночью будет ожидаемо прохладнее — +11. В воскресенье картину подпортит небольшой дождь, который синоптики прогнозируют в первой половине дня. Облака на небе уже не дадут солнцу так сильно прогревать землю, поэтому термометры покажут скромные +17, ночью — +12. Впрочем, это небольшое похолодание продлится пару дней, и уже со вторника новой рабочей недели температура воздуха вновь преодолеет двадцатиградусную отметку.
Ранее сообщалось о сильнейшем нашествии мошкары в Нижегородской области. В некоторых районах люди жалуются, что москиты облепляют буквально всё на своем пути. Эколог объяснил, откуда взялись эти полчища мошек.