Разогреет до +25: Летнее тепло заглянет в Нижний Новгород в последние выходные мая

До лета остается всего неделя, но контрастная погода всё еще продолжает держать в тонусе нижегородцев. Заморозки, возвращавшиеся в регион вплоть до середины мая, пожаловали снова: минувшей ночью в некоторых районах температура опускалась ниже ноля. Однако уже сегодня воздух прогреется до +21 градуса, а в выходные в Нижний Новгород и вовсе заглянет настоящее летнее тепло.