В Волгоградской области ушел из жизни известный виноградарь Эдуард Гусев

Неоценим вклад Эдуарда Гусева как аналитика и практика в развитие сельскохозяйственной науки. С его помощью были отобраны формы винограда Мариновский и Неретинский, которые сегодня являются основной неукрывного промышленного виноградарства региона. Будучи инженером-конструктором, Эдуард Григорьевич усовершенствовал много машин и оборудования, необходимого при выращивании промышленного винограда.