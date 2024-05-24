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В Волгоградской области ушел из жизни известный виноградарь Эдуард Гусев

Печальной новостью поделился региональный комитет сельского хозяйства.

Источник: Волгоградская правда

В Волгоградской области умер известный виноградарь Эдуард Григорьевич Гусев. Он был основоположником промышленного виноградарства с полным циклом производства в регионе. Эдуард Григорьевич больше 30 лет занимался развитием виноградно-винодельческой отрасли региона. Это стало его призванием.

Неоценим вклад Эдуарда Гусева как аналитика и практика в развитие сельскохозяйственной науки. С его помощью были отобраны формы винограда Мариновский и Неретинский, которые сегодня являются основной неукрывного промышленного виноградарства региона. Будучи инженером-конструктором, Эдуард Григорьевич усовершенствовал много машин и оборудования, необходимого при выращивании промышленного винограда.

Любовь к виноградарству Эдуард Григорьевич смог привить своим сыновьям и внукам.

Редакция «Волгоградской правды.ру» приносит искрение соболезнования близким Эдуарда Гусева.