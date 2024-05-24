В Ростовской области на выходных будет жарко и ветрено

На юге Ростовской области в Песчанокопском и Сальском районах 24 и 25 мая днем +22 +25 и сильный ветер с порывами до 15−18 м/c.
Ветрено будет в центральных и восточных районах донского региона. В Дубовском районе 24 и 25 мая воздух днем прогреется до +25, ясно и без осадков, в ночные часы +10 +16. Также в пятницу и субботу сильный ветер с порывами до 15 м/c. В Ремонтненском районе с 24 по 26 мая сильный ветер с порывами до 16 м/c, днем в пятницу и субботу до +25, переменная облачность и без осадков, в воскресенье возможен небольшой дождь.
На западе Ростовской области также ветрено. В Матвеево-Курганском районе с 24 по 26 мая будет солнечно, днем до +26, в ночные часы +13 +16, ветер с порывами до 15 м/c.
В Ростове и в Шахтах 24 и 25 мая сильный шквалиствый ветер с порывами до 17 м/c. Днем в пятницу до +24 +26, в ночные часы +15 +18 ясная погода. В субботу дневная температура в Ростове начнет снижаться, днем не выше +23 и шквалистый ветер, ночью +12.
В воскресенье, 26 мая в Ростове днем будет облачно и не выше +22, в ночные часы +14. Ветер утихнет до 12−14 м/c.