В Ростовской области на выходных будет жарко и ветрено

Ветрено будет в центральных и восточных районах донского региона. В Дубовском районе 24 и 25 мая воздух днем прогреется до +25, ясно и без осадков, в ночные часы +10 +16. Также в пятницу и субботу сильный ветер с порывами до 15 м/c. В Ремонтненском районе с 24 по 26 мая сильный ветер с порывами до 16 м/c, днем в пятницу и субботу до +25, переменная облачность и без осадков, в воскресенье возможен небольшой дождь.