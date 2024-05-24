Арбитражный суд признал банкротом внука экс-губернатора Прикамья

Такое решение принял 23 мая арбитражный суд Пермского края. Текст постановления на сайте суда пока не опубликован.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в отношении бизнесмена и бывшего депутата краевого заксобрания Михаила Арзуманова введена процедура реструктуризации долгов. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.
Михаил Арзуманов — внук первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания в период 2016—2021 годов.