В Приаралье начался новый сезон раскопок древнего Жанкента

«Одна находка может перевернуть все предыдущие исследования. Поэтому важно не упустить ни одну деталь. Все, что находят ученые на раскопках, обрабатывают в лаборатории археологических исследований. После артефакты передают на хранение в историко-краеведческий музей. На месте Жанкента находили не только предметы утвари, домашнего быта из керамики, но и гончарные печи, кости животных, и даже мавзолеи и жилища. Например, только керамики нашли с начала всех раскопок несколько десятков тысяч изделий. Были среди раскопок серебряные монеты, бронзовые и медные украшения. Однажды нашли кости кота, то есть в то время люди уже держали домашних животных».