«О! Мега Вкус»: подробная программа второго уличного гастрофестиваля минтая

Второй уличный гастрофестиваль минтая «О! Мега Вкус» (0+) открывается во Владивостоке. Он пройдёт с 24 по 26 мая на набережной Спортивной гавани. Его участники — шеф-повара 20 ресторанов Владивостока и Бурятии — представят гостям блюда из минтая и местных продуктов, поделятся секретами их приготовления. Программа фестиваля обещает быть такой же яркой и вкусной, сообщает ИА PrimaMedia.
Во время мероприятия гости гастрономического праздника смогут не только отведать оригинальные блюда, но посетить мастер-классы, лекции и также поболеть за поваров во время профессиональных шеф-баттлов. В программе предусмотрены конкурсы и музыкальная программа с участием местных молодёжных групп и диджеев.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
24 мая (пятница)
ПРОЕКТ СONSONANCE.
18:00 — GRACE IN SPACE
19:00 — ANNA EXCEELA B2B AMPER2TECH
20:00 — AKIO.
25 мая (суббота)
26 мая (воскресенье)
14:00 — ШОУ-ПРОЕКТ TWINS PLUS. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ
Все три дня в рамках фестивальной программы будет работать площадка, где высококлассные шеф-повара проведут девять мастер-классов (0+) по приготовлению блюд дальневосточной кухни.
ПРОГРАММА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ.
Ведущая: Екатерина Шаповалова — автор проекта «Гастрономическая карта России», куратор дома российской кухни на ВДНХ.
24 мая (пятница)
17:00 — 18:00.
Открытие второго фестиваля «О! МЕГА ВКУС»,
Гастрономическое представление от команды шеф-поваров — участников фестиваля (0+).
Александр Казакевич — шеф-повар ресторана «Миллионка», Владивосток
Максим Можаровский — бренд-шеф ресторана водного комплекса «Акватория», Владивосток
Антон Герего — шеф-повар ресторана Водного комплекса «Акватория»
Александр Левин — бренд-шеф сети ресторанов «Супра», Владивосток.
25 мая (суббота)
12:00 — 13:00.
Мастер класс: МИНТАЙ НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ. ПРИМОРСКАЯ ЗАКУСКА ИЗ КОПЧЕНОГО МИНТАЯ, КАРТОФЕЛЬНОГО МУССА И ЗЕЛЕНЫХ ОВОЩЕЙ ПОД ИКОРНЫМ СОУСОМ (Ведущая: Кристина МУРЗАГИЛЬДИНА — шеф-повар ресторана «Миллионка», Владивосток) (0+).
13:15 — 14:15.
Мастер-класс: СЛИВОЧНАЯ УХА ИЗ МИНТАЯ (Ведущий: Максим МОЖАРОВСКИЙ — бренд-шеф ресторана водного комплекса «Акватория», Владивосток) (0+).
14:30 — 15:30.
Мастер-класс: НАМАЗКА ИЗ МИНТАЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ: РУБЛЕННЫЙ С ЛУКОМ, ЗЕЛЕНЬЮ И СЛИВОЧНЫМ МАСЛОМ, НА ХЛЕБНОЙ ЛЕПЕШКЕ С СЕМЕНАМИ ЛЬНА И КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ (Ведущий: Владимир КОЖЕВИН — шеф-повар ресторана Cantina, Владивосток) (0+).
Мастер-класс: БЛИНЫ ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК (Ведущая: Галина КИМ — автор и со-владелица кафе «Сестры Ким», Владивосток) (0+).
26 мая (воскресенье)
12:00 — 13:00.
Мастер-класс: ХИНКАЛИ С МИНТАЕМ (Ведущий: Александр ЛЕВИН — бренд-шеф сети ресторанов «Супра», Владивосток) (0+).
13:15 — 14:15.
Мастер-класс: ЗАКУСКА ИЗ ПЕЧЕНИ МИНТАЯ (Ведущий: Абдулла ХАЙДАРОВ — шеф-повар сети ресторанов Tokyo, Владивосток) (0+).
14:30 — 15:30.
Мастер-класс: КУЛЕБЯКА С МИНТАЕМ (Ведущий: Александр КАЗАКЕВИЧ — шеф-повар ресторана «Миллионка», Владивосток) (0+).
16:00 — 16:45.
Мастер-класс: САЛАТ С МИНДАЛЬНЫМ МИНТАЕМ И ЧЁРНОЙ СОЛЬЮ (Ведущий: Иван ОСИПЕНКО — шеф повар ресторана «ЗУМА», Владивосток) (0+).
Мастер класс: КОЗИНАКИ ИЗ АЛТАЙСКОГО ЛЬНА (Ведущие: Галина КИМ — автор и со-владелица кафе «Сестры Ким», Владивосток, Илона ПАШНИНА — представитель компании по производству продукции из льна «Специалист», Алтайский край) (0+).
Основными целями мероприятия являются: популяризация продуктов из минтая благодаря профессиональному уровню поваров, развитие внутреннего гастрономического туризма как основного тренда последних лет, популяризация здорового питания благодаря продукту, продвижение дальневосточной региональной кухни.
Второй уличный фестиваль «О! Мега Вкус» пройдёт