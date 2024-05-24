«О! Мега Вкус»: подробная программа второго уличного гастрофестиваля минтая

Второй уличный гастрофестиваль минтая «О! Мега Вкус» (0+) открывается во Владивостоке. Он пройдёт с 24 по 26 мая на набережной Спортивной гавани. Его участники — шеф-повара 20 ресторанов Владивостока и Бурятии — представят гостям блюда из минтая и местных продуктов, поделятся секретами их приготовления. Программа фестиваля обещает быть такой же яркой и вкусной, сообщает ИА PrimaMedia.