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Последний звонок прозвенел для выпускников Хабаровского академического лицея: фото

Последний звонок сегодня прозвучал во всех школах Хабаровска.

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Торжественная линейка прошла и в академическом лицее на Воровского, 24 А. Одновременно трогательный и грустный праздник собрал учеников, родителей и педагогов в актовом зале.

В школу ребята пришли нарядные: девушки — в белых фартучках и бантах, а юноши — в строгих и красивых костюмах. Каждого украшает красная лента «Выпускник-2024». Выпускники читали трогательные стихи, пели и, конечно же, кружились в традиционном школьном вальсе. Как прошел последний звонок-2024, смотрите в нашем фоторепортаже.

образование