Последний звонок прозвенел для выпускников Хабаровского академического лицея: фото

В школу ребята пришли нарядные: девушки — в белых фартучках и бантах, а юноши — в строгих и красивых костюмах. Каждого украшает красная лента «Выпускник-2024». Выпускники читали трогательные стихи, пели и, конечно же, кружились в традиционном школьном вальсе. Как прошел последний звонок-2024, смотрите в нашем фоторепортаже.