Жителей мкр-н Взлётка просят запастись холодной водой на 25 мая

Завтра, 25 мая, слесари КрасКом будут выполнять работы по подготовке к зиме сетей водоснабжения Советского района. На ул. Алексеева, 113 они демонтируют на внутриквартальном водопроводе авариную задвижку и установят новую.
В связи с этим на шесть часов, с 10:00 до 16:00, будет приостановлена подача холодной воды по адресам:
ул. Молокова, 56, 56/1 к А, 56/1 к Б, 58, 60, 62, 64, 64д;
ул. Алексеева, 111, 111 г, 113;
ул. Батурина, 19.
Красноярцев просят набрать необходимый запас питьевой воды на время отключения.
Также с двух часов дня будет организован подвоз воды:
ул. Молокова, 58−62 с
ул. Молокова, 64 с
ул. Алексеева, 111−113 с
ул. Батурина, 19 с
Дополнительную информацию о сроках завершения работ и доставки воды жители этих домов могут получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону 211−39−63.