Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей мкр-н Взлётка просят запастись холодной водой на 25 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На трех улицах левобережья Красноярска отключат холодную воду.

Источник: Краском

Завтра, 25 мая, слесари КрасКом будут выполнять работы по подготовке к зиме сетей водоснабжения Советского района. На ул. Алексеева, 113 они демонтируют на внутриквартальном водопроводе авариную задвижку и установят новую.

В связи с этим на шесть часов, с 10:00 до 16:00, будет приостановлена подача холодной воды по адресам:


ул. Молокова, 56, 56/1 к А, 56/1 к Б, 58, 60, 62, 64, 64д;

ул. Алексеева, 111, 111 г, 113;

ул. Батурина, 19.

Красноярцев просят набрать необходимый запас питьевой воды на время отключения.

Также с двух часов дня будет организован подвоз воды:


ул. Молокова, 58−62 с 14:00—14:30;

ул. Молокова, 64 с 14:30—15:00;

ул. Алексеева, 111−113 с 15:00—15:30;

ул. Батурина, 19 с 15:30—16:00.

Дополнительную информацию о сроках завершения работ и доставки воды жители этих домов могут получить в диспетчерской службе КрасКом по телефону 211−39−63.

ЖКХ