В Омской области в конце мая выпал снег

Жителям села Литковка Тарского района с погодой не повезло больше, чем всем остальным жителям Омской области. Сегодня утром они проснулись с зимним пейзажем за окном. Ночью в районе села выпал снег.
Белым пухом были укрыты машины, зелёная трава и чьи-то недавние посадки. Фото необычного для мая явления опубликовал паблик «Тарское Прииртышье».
Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, это не последний сюрприз от погоды. Заморозки прогнозируются на 24 и 25 мая. Ожидается до −5 градусов. Кроме того, по данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в конце мая снегопад ожидается также в Называевском, Полтавском, Исилькульском, Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Любинском районах.
Снег выпадет утром 28 мая и будет идти в течение дня. В отдельных районах осадки могут сохраниться и в ночь на 29 мая.