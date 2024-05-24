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В Омской области в конце мая выпал снег

Снегопад прошёл ночью в Тарском районе.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 755 мм рт. ст. +21°
Источник: Om1.ru

Жителям села Литковка Тарского района с погодой не повезло больше, чем всем остальным жителям Омской области. Сегодня утром они проснулись с зимним пейзажем за окном. Ночью в районе села выпал снег.

Белым пухом были укрыты машины, зелёная трава и чьи-то недавние посадки. Фото необычного для мая явления опубликовал паблик «Тарское Прииртышье».

Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, это не последний сюрприз от погоды. Заморозки прогнозируются на 24 и 25 мая. Ожидается до −5 градусов. Кроме того, по данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в конце мая снегопад ожидается также в Называевском, Полтавском, Исилькульском, Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Любинском районах.

Снег выпадет утром 28 мая и будет идти в течение дня. В отдельных районах осадки могут сохраниться и в ночь на 29 мая.