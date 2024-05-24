В Омской области в конце мая выпал снег

Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, это не последний сюрприз от погоды. Заморозки прогнозируются на 24 и 25 мая. Ожидается до −5 градусов. Кроме того, по данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, в конце мая снегопад ожидается также в Называевском, Полтавском, Исилькульском, Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Любинском районах.