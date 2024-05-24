От бананов до магнолий: что посмотреть в нижегородском Ботаническом саду?

Заполучить орхидею, по словам Широкова, мечтает чуть ли не каждый ботаник мира. За ней начали охотиться еще в начале XIX века и не прекращают до сих пор. Сейчас на черном рынке можно найти объявления о продаже «золотого» растения, стоимость одного такого — от пяти тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от размера и вида цветка. Особое внимание привлекает и Мимоза стыдливая. При касании она за секунды сворачивает свои листочки — это такой способ защиты от внешних раздражителей. Конечно, как бы любопытно не было за этим наблюдать, своего внутреннего садиста лучше отключить. Каждое такое сворачивание листьев истощает ресурсы растения-недотроги, что впоследствии может привести к его гибели. Значительную часть Ботанического сада — порядка 35 га — занимает Дендрарий. Попасть сюда можно также только в составе экскурсионной группы: как пояснили специалисты, на его территории растут редкие и даже ядовитые растения, съев которые можно погибнуть.