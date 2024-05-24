От бананов до магнолий: что посмотреть в нижегородском Ботаническом саду?

В 2024 году Ботанический сад ННГУ им. Лобачевского отмечает 90-летие. За это время из скромного садика он превратился в настоящий дендрарий, который по своему биоразнообразию может встать в один ряд с Сочинским парком. В честь юбилея сотрудники Ботсада провели эксклюзивную экскурсию для нижегородских журналистов и рассказали, как расцвел «зеленый уголок» Нижнего Новгорода за это время.
Весь мир на одной улице.
Наш экскурсовод — директор Ботанического сада Александр Широков — работает здесь уже более 20 лет. Многие из высаженных растений привезены им лично из разных уголков мира. Это, к примеру, Воллемия благородная — живой «сувенир» из ботсада «Кью Гарден» в Лондоне. Появилось растение в нижегородской оранжерее всего шесть лет назад и успело прижиться в своем новом доме. А это — Магнолия Грандифлора — растение, с которого началась долгая история Ботанического сада. Здесь ее высадили в 1936 году. В высоту она уже достигает 12 метров. Если бы не «низкие» потолки, могла бы вырасти и до 20 м.
При этом до 2010 года ее ежегодно приходилось подрезать, ведь высота теплицы была еще ниже — всего шесть метров. О непростом прошлом напоминают наросты, которые сегодня можно наблюдать на середине ствола.
Чем богаты — тому и рады.
Официально Ботанический сад открылся в 1934 году. Его «отцом» стал ботаник Сергей Станков. Именно он посадил того самого первенца — Магнолию грандифлору, которая теперь гордо наблюдает с высоты своего роста за остальными «братьями» и «сестрами». Ее семена подарил нижегородцу русский академик Николай Вавилов.
Сегодня коллекция растений Ботанического сада достигает пяти тысяч видов, половина из них находится в оранжерее. По большей части, это живые образцы из тропического и субтропического климата. Какие-то из них сотрудники ботсада привезли самостоятельно из зарубежья, какие-то — подарили, а что-то получили в рамках обмена с другими ботаническими садами.
Все 90 лет сотрудники зеленой зоны прямо следуют одной единственной цели, которая была поставлена международным советом ботанических садов: сохранять редкие и вымирающие виды растений. Нижегородский сад с курса не сбился. Так, здесь можно найти культуры, которые росли еще во времена динозавров.
Среди них — Камелия, своими шикарными цветками напоминающая розы. В стенах оранжереи она растет уже более 50 лет, а цветет в феврале — всего раз в сутки. Буквально утром ее цветы распускаются и к ночи опадают.
В Японии это растение считается священным. Часто ее кроваво-красные цветки сравнивают со «срубленной головой самурая», которые, опадая, покрывают всю землю у дерева алым ковром. Однако такую красивую картину нам она показывать не стала. Найти здесь можно не только цветы, но и съедобные плоды. Это мандарины, лимоны, апельсины, ананасы, монстера деликатесная, гуаява, фейхоа и даже ваниль.
«Некоторые растения приходится опылять, чтобы плоды получить. Некоторые сами плодоносят. Например, опыляем мандарины. Если хочется попробовать что-то — приходится прикладывать усилия», — рассказал ведущий биолог Ботанического сада ННГУ Дмитрий Нефедов.
Есть и те, что употреблять вовнутрь не стоит, а применять в других сферах можно. Это, к примеру, Манильский банан, первоначально произрастающий на Филиппинах и использующийся в текстиле..
Хвостатый дозор.
За урожаем днем и ночью внимательно следят и внештатные сотрудники. Охранные услуги предоставляют собаки, однажды прибившиеся к воротам Ботсада, а за порядком наблюдают курицы и петухи с шикарным оперением.
«Они у нас тут живут, да. У нас очень много собак, кошек. Они приблуждаются, а нам их жалко. Поэтому не знаем, что делать с ними», — отметил Александр Широков. Возле горшков с цветами сладко спал еще один серый пушистик: как пояснили сотрудники, его смены приходятся на ночное время. Поэтому ругать за крепкий обеденный сон его не стоит..
Интеллигенция среди растительного мира.
Все произрастающие на территории Ботанического сада растения требуют к себе особого ухода. Побороться с ними за внимание может лишь… орхидея — один из самых необычных и сложнейших цветков в мире. В одно время орхидеи даже росли в парке «Швейцария», но затем пропали.
Как рассказал Александр Широков, это ценные и интересные растения, которые зацветают лишь на 30-ый год жизни, почти как деревья. По своей природе они уникальны: если все виды растений приспособились к воздействию микроорганизмов, выработав защитные покровы или же химические вещества для препятствования бактериям, то они, в отличие от всех остальных, встали на темную сторону и полностью «отдались» грибкам.
Как это работает? Орхидеи попросту паразитируют на грибках. Их семечко не прорастет до тех пор, пока не повредится грибком, вызывающим болезнь. Как только он попадает вовнутрь, растение растворяет его в своих тканях и использует для питания.
«Нельзя просто кинуть семена в землю и увидеть через какое-то время растения», — пояснил ботаник. — Орхидея растет медленно. Условия специфичные. По антропогенному воздействию она не может существовать: любое изменение места обитания, увлажнения (гидрологического режима), вырубка, изменение светового режима приводят к гибели гриба и, соответственно, гибели растения".
Интересно и строение орхидеи: цветок в виде «башмачка» — это не просто красивая обложка, а смертельная ловушка для всех насекомых. В погоне за нектаром жертва попадает в камеру, но выбраться оттуда не может из-за загнутой «губы» и волосков, не позволяющих «вскарабкаться» вверх.
Заполучить орхидею, по словам Широкова, мечтает чуть ли не каждый ботаник мира. За ней начали охотиться еще в начале XIX века и не прекращают до сих пор. Сейчас на черном рынке можно найти объявления о продаже «золотого» растения, стоимость одного такого — от пяти тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, в зависимости от размера и вида цветка. Особое внимание привлекает и Мимоза стыдливая. При касании она за секунды сворачивает свои листочки — это такой способ защиты от внешних раздражителей. Конечно, как бы любопытно не было за этим наблюдать, своего внутреннего садиста лучше отключить. Каждое такое сворачивание листьев истощает ресурсы растения-недотроги, что впоследствии может привести к его гибели. Значительную часть Ботанического сада — порядка 35 га — занимает Дендрарий. Попасть сюда можно также только в составе экскурсионной группы: как пояснили специалисты, на его территории растут редкие и даже ядовитые растения, съев которые можно погибнуть.
Разнообразие цветов и запахов поражает: белая акация, бузина, рододендрон, бересклет, актинидия, вейгела, экзохорды, разные виды сирени. Живут здесь белочки и ежи, а пение соловьев заглушает все другие звуки леса.
«Аптекарский огород» на нижегородский манер.
Работа в Ботаническом саду не останавливается, а его сотрудники смотрят вперед и уже представляют, какой будет зеленая зона в свой 100-летний юбилей. В планах — сделать сад общедоступным для всех жителей и гостей Нижнего Новгорода, как «Аптекарский огород» в Москве.
Под реконструкцию планируется отдать территорию в 4 га — она находится между улицей А. Сахарова и улицей Ботанический сад. На ней организуют площадки для свадебных церемоний, пикников и отдыха, детские игровые площадки, активные зоны для занятий спортом, зоны с многолетними травянистыми растениями, а также сад камней с сухим ручьем. Там же могут установить информационные точки с QR-кодами, отсканировав которые позволят прослушать автогида. Рядом построят парковку на 27 мест.
Кроме того, проект предполагает создание выставочно-экспозиционной оранжереи, где можно будет увидеть редкие экзотические растения. Она будет в несколько раз больше, чем нынешняя оранжерея. Благоустроить территорию намерены до 2030 года, если удастся получить финансирование. Необходимая сумма — как минимум 130 млн рублей. Осложняется вопрос и тем, что рядом начинается строительство дублера проспекта Гагарина, которое может помешать работам на территории Ботсада. Так, к примеру, туда необходимо провести канализационные сети и полноценное электричество, которые сделать можно будет только в процессе укладки дороги.
Однако затягивать ботаники не хотят, и уже заказали проект развития зеленой зоны и строительства новой оранжереи. Их поддержал накануне и председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, который вместе с остальными депутатами посетил Ботанический сад в рамках выездного «Парламентского дня».
Евгений Люлин рассказал, что здесь он оказался впервые за всю свою жизнь и сразу же полюбил это место. Теперь поддерживать Ботсад намерены на региональном уровне. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 16 тысяч деревьев и кустарников высадят в Нижнем Новгороде.