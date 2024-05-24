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Концерт Uma2rman, мотопарад и зрелищные шоу: полная программа уральского фестиваля «Движение»

Опубликована полная программа уральского мотофестиваля «Движение».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге и Верхней Пышме 8 и 9 июня состоится первый фестиваль музыки, спорта и мотокультуры «Движение». В программе не только масштабный мотопарад, зрелищные соревнования, ретроралли, выставка кастомных мотоциклов, но и десятки культурных мероприятий и активностей.

На 30 площадках фестиваля пройдут выступления известных артистов (среди них L"ONE, Uma2rman и «Обе две»), водное шоу, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, кинофестиваль, кулинарные мастер-классы и многое другое. Мы собрали самые интересные события фестиваля. А полную программу можно узнать на официальном сайте движение.fun.

Программа фестиваля «Движение» в Екатеринбурге

МОТОФЕСТИВАЛЬ

8 июня:

Мотопарад

Колонна, в которой могут принять участие все мотоклубы и байкеры, проедет от Верхней Пышмы до Екатеринбурга. Старт — от территории Музея военной техники в Верхней Пышме в 12:00. Заявку на участие в мотопараде можно подать здесь.

Мотошоу.

В программе: показательные выступления профессиональных спортсменов в дисциплинах эндуро, джимхана, стантрайдинг, а также мастер-классы для детей. мероприятия будут проходить на улице 8 Марта (от пр. Ленина до ул. Малышева) с 9:00 — 19:30.

Кастом-шоу «Железное дело».

— Кастомизация байка — это переделывание внешнего вида и внутренних настроек мотоцикла под себя. В Екатеринбурге мы покажем лучшие работы лучших мастеров в этом направлении искусства, — рассказывают организаторы.

Кастом-шоу пройдет на площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, 4а) с 12:00 до 23:00.

9 июня.

Благотворительное ретроралли.

Колонна из ретробайков проедет от Верхней Пышмы до Екатеринбурга. Старт в 13:00 от Музея военной техники в Верхней Пышме.

В этот день в Екатеринбурге также пройдут мотошоу (с 12:00 до 23:00 на 8 марта), кастом-шоу (с 12:00 до 23:00 на на площадке Уральского центра развития дизайна).

КОНЦЕРТЫ.

8 июня.

Сцена у «Капсулы времени».

На сцене в Историческом сквере с 14:00 до 23:00 будут выступать популярные российские и уральские музыканты. В 21:40 на сцену выйдет L'ONE. В этот день также выступят: Fantastic Fresh, EAZY DIZZY, DARÏYA & Friends, Bob and the monsters, «Ундервуд», Blues bastards, «Папин Олимпос» и OTYKEN.

Сцена в парке «Динамо».

На этой площадке на конкурсной основе выступят уральские музыканты. Выступления пройдут с 12:00 до 18:00.

Сцена на Вайнера.

На площадке у медиаэкрана пройдет открытый шахматный турнир Blues&Chess среди горожан под выступления блюзовых групп. Концерты и игры пройдут с 12:00 до 18:45. За музыку отвечают музыканты: Red Satchel, Blues Line, The Choppers, «Шаб и сочувствующие», ProVans, Pine Ridge, Татьяна Смирнягина, Funk Power.

9 июня.

Сцена у «Капсулы времени».

На второй день фестиваля концерты пройдут с 14:00 до 21:30. Главным хедлайнером станет группа Uma2rman, музыканты выйдут на сцену в 19:50.

Концерты также дадут: Уральский молодежный симфонический оркестр, Дарья Янина, «Комната 60», «ЧАПАЕВ», «Круиз» и Blues Doctors.

Сцена у «Динамо».

На площадке в парке спорткомплекса с 12:00 до 18:00 выступят детские коллективы.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В Акватории Городского пруда 8 июня состоятся всероссийские соревнования по флайдбордингу и ховербордингу, потрясающее водное шоу от профессиональных спортсменов. Мероприятия пройдут с 11:00 до 19:00.

На стадионе «Динамо» 8 и 9 июня с 11:00 — 17:30 пройдут спортивные игры «Движение смелых» для всей семьи. Надувную полосу препятствий смогут пройти желающие ростом от 120 см. Регистрацию на участие можно пройти по ссылке. С 9:00 до 18:00 (8 и 9 июня) на площадке также можно будет сдать нормы ГТО.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Литературный фестиваль «Литоцикл»

Мероприятие будет проходить 8 и 9 июня с 12:00 до 18:00 на площадке в Парке спорткомплекса «Динамо». В четырех павильонах пройдут открытые подкасты писателей и критиков, книжная ярмарка и косплей-шоу.

Кинофестиваль «Урал. Кино. Движение»

Показ картин будет проходить 8 и 9 июня в Музее андеграунда (Время и сеансы уточняются).

Фестиваль развлечений «ART-ПИКНИК»

Яркие фотозоны, концертные, танцевальные и театральные площадки, локации для творчества детей и взрослых, игровые зоны и фольклорный музей. Все эти активности пройдут 9 июня в Парке спорткомплекса «Динамо».

ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ

Мероприятие будет проходить 8 и 9 июня с 12:00 до 23:00 в Историческом сквере. Кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров России состоятся с 12:00 до 17:00.

музыка