Концерт Uma2rman, мотопарад и зрелищные шоу: полная программа уральского фестиваля «Движение»

На стадионе «Динамо» 8 и 9 июня с 11:00 — 17:30 пройдут спортивные игры «Движение смелых» для всей семьи. Надувную полосу препятствий смогут пройти желающие ростом от 120 см. Регистрацию на участие можно пройти по ссылке. С 9:00 до 18:00 (8 и 9 июня) на площадке также можно будет сдать нормы ГТО.