«Главную по земле» начали судить во Владивостоке

На данный момент Наталье Соколовой вменяют три эпизода. Два из них касаются махинаций с земельными участками на территории Владивостокского городского округа, в том числе с отчуждением из собственности региона в 2015—2016 годах стадиона в районе остановки «Спортивная» и занижение выкупной стоимости земельного участка в районе сопки Шошина. Согласно букве закона, по этим двум эпизодам о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий ей грозит от 3 до 10 лет колонии. Часть 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ за получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового, штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет.