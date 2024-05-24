«Главную по земле» начали судить во Владивостоке

Уголовное дело по обвинению экс-директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и бывшего вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой во взяточничестве и превышении полномочий начали рассматривать в Советском районном суде Владивостока. В пятницу, 24 мая, состоялось предварительно слушание, которое в силу закона проходило в закрытом режиме, передает корр. ИА PrimaMedia.
Бывшую чиновницу СМИ окрестили «непотопляемой» — уж слишком много претензий по поводу земельных вопросов было у силовых структур ранее, проводилась масса проверок, но довести дело до суда удалось только сейчас.
Стоит отметить, что Соколова находилась в СИЗО с декабря 2022 года. С ее ареста силовики стали распутывать целый клубок историй о том, как и кто управлял землями во Владивостоке. Был задержан бывший руководитель управления муниципальной собственности (УМС) Владивостока Армен Карапетян, а в январе 2023 года арестован вице-мэр Алексей Ляйфер — также по делу о выдаче земли на сопке Шошина в период его работы в земельном департаменте края. Задержание Соколовой местные эксперту назвали концом эпохи «непотопляемых».
Но Наталье Соколовой, имеющей за плечами прошлое не только в области земли и имущественных отношений, но и стаж работы в органах внутренних дел, налоговой инспекции, прокуратуры (занимала должности от помощника прокурора Надеждинского района до заместителя прокурора города Владивостока) удалось вырваться «на свободу». Мера пресечения ей была заменена на домашний арест. По имеющейся информации, данная ситуация возникла ввиду истечения максимального срока содержания обвиняемой под стражей, то есть меру пресечения просто не успели продлить.
В пятницу, 24 мая, в Советском суде состоялось предварительное судебное заседание по делу Натальи Соколовой. Поприсутствовать на нем СМИ было нельзя, так как оно проводилось в закрытом режиме. Известно, что стороны в предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства. После предварительного заседания суд переходит к рассмотрению дела по существу.