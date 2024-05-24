В Красноярском крае электростанция заплатит 1 миллион за гибель 4 тысяч рыб

В июле 2023 года в водоотводящем канале электростанции погибло более 4 тысяч экземпляров рыб. Причиной стало значительное повышение температуры воды при прямом гидравлическом соединении с рекой Чулым. Негативную роль сыграло отсутствие защитных сооружений с водным объектом.