В Красноярском крае электростанция заплатит 1 миллион за гибель 4 тысяч рыб

В Красноярском крае «Назаровская ГРЭС» компенсирует более 1 млн рублей за гибель 4 тысяч рыб. Об этом сообщает прокуратура.
В июле 2023 года в водоотводящем канале электростанции погибло более 4 тысяч экземпляров рыб. Причиной стало значительное повышение температуры воды при прямом гидравлическом соединении с рекой Чулым. Негативную роль сыграло отсутствие защитных сооружений с водным объектом.
Природоохранная прокуратура направила суд в иск о взыскании с электростанции 1 млн рублей в качестве компенсации за ущерб. Суд удовлетворил иск.
Также на организацию возложена обязанность исключить попадание биоресурсов в отводящий канал электростанции из реки Чулым и его притоков. Исполнение находится на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось о том, что в Норильске судить банду криминальных авторитетов, которые занимались вымогательством и разбоем. Они хотели получить от местного предпринимателя 1 млн рублей.