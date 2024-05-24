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В Красноярском крае электростанция заплатит 1 миллион за гибель 4 тысяч рыб

Массовая гибель рыбы в июле 2023 года произошла по вине «Назаровской ГРЭС».

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае «Назаровская ГРЭС» компенсирует более 1 млн рублей за гибель 4 тысяч рыб. Об этом сообщает прокуратура.

В июле 2023 года в водоотводящем канале электростанции погибло более 4 тысяч экземпляров рыб. Причиной стало значительное повышение температуры воды при прямом гидравлическом соединении с рекой Чулым. Негативную роль сыграло отсутствие защитных сооружений с водным объектом.

Природоохранная прокуратура направила суд в иск о взыскании с электростанции 1 млн рублей в качестве компенсации за ущерб. Суд удовлетворил иск.

Также на организацию возложена обязанность исключить попадание биоресурсов в отводящий канал электростанции из реки Чулым и его притоков. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что в Норильске судить банду криминальных авторитетов, которые занимались вымогательством и разбоем. Они хотели получить от местного предпринимателя 1 млн рублей.

экология