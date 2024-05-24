Хабаровский край оказался во власти холодного циклона

День 25 мая называли Рябиновкой — в честь рябины, к которой люди всегда относились с особым пиететом. Незамужние девушки ходили к цветущему деревцу и просили о замужестве с хорошим парнем. Молодежь носила красные бусы, что напоминало ягоды рябины, это говорило о серьезности романтических чувств. Также в этот день родители незамужних девушек высаживали молодые рябинки под окном своего дома. А девушки в красных сарафанах просили рябину уберечь их дом от пожара.