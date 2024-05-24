Хабаровский край оказался во власти холодного циклона

Тепло все никак не приходит в Хабаровский край. Более того, синоптики прогнозировали в эти дни заморозки в южных и центральных районах. На юге все обошлось, а вот в центральных муниципалитетах наблюдались минусовые температуры. В Солнечном районе выпал настоящий снег, который укрыл землю. В селе Галкино сегодня ночью на земле лежала изморозь. И это — май!
— В выходные сохранится неустойчивая погода, в субботу во второй половине дня возможен кратковременный дождь, ветер северного направления до 8−13 метров в секунду, — рассказала нашему изданию начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Ночной фон температур +3…+8, в южных и центральных районах возможны заморозки. По словам синоптика, в южных районах после облачности наступило прояснение, ветер стал потише, холодная воздушная масса сохраняется, так что есть все предпосылки для такого прогноза, особенно в пониженных местах.
Завтра, 25 мая, в крае днем воздух прогреется до +18…+25 градусов, на севере до +5…+12 градусов. В ночь на воскресенье сохранится кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северного направления до 8−13 метров в секунду, на севере порывы до 15−20 метров в секунду. Ночной фон температур от +1до +8 градусов, дневной — от +13 до +20 градусов.
В Хабаровске в субботу днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду, ночной фон температур +4…+6, дневной +16…+18 градусов. В воскресенье ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков, северо-восточный ветер до 7−12 метров в секунду, ночью воздух прогреется до +4…+6, днем до +13…+15 градусов.
— Первая половина следующей недели тоже будет достаточно прохладной, ночью еще температура в пределах +3…+8, днем +13…+14 градусов, — уточнила Галина Брынцева. — Потеплеет в крае только в последние дни мая, но и тогда мы будем на несколько градусов ниже нормы. Происходит это потому, что сохраняется влияние северо-восточного ветра, над нами будет высокий холодный циклон.
Уровень Амура у Хабаровска 84 сантиметра, температура воды 13, 2 градуса.
День 25 мая называли Рябиновкой — в честь рябины, к которой люди всегда относились с особым пиететом. Незамужние девушки ходили к цветущему деревцу и просили о замужестве с хорошим парнем. Молодежь носила красные бусы, что напоминало ягоды рябины, это говорило о серьезности романтических чувств. Также в этот день родители незамужних девушек высаживали молодые рябинки под окном своего дома. А девушки в красных сарафанах просили рябину уберечь их дом от пожара.