В Братском районе сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с крупными пожарами

Чрезвычайная ситуация в Братском районе была введена указом губернатора 7 мая из-за серьёзных пожаров, которые охватили 8 дачных кооперативов и окраины города Вихоревки. В результате пожаров погибли 2 человека: 75-летний и 79-летний пенсионеры, а также серьёзно пострадала 29-летняя женщина. Огонь уничтожил более 700 различных строений, включая больше десятка частных жилых домов в Вихоревке, в которых проживало 34 человека.