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В Братском районе сняли режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с крупными пожарами

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Братском районе с 23 мая. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В указе отмечается, что режим чрезвычайной ситуации в Братском районе снимается в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки.

Чрезвычайная ситуация в Братском районе была введена указом губернатора 7 мая из-за серьёзных пожаров, которые охватили 8 дачных кооперативов и окраины города Вихоревки. В результате пожаров погибли 2 человека: 75-летний и 79-летний пенсионеры, а также серьёзно пострадала 29-летняя женщина. Огонь уничтожил более 700 различных строений, включая больше десятка частных жилых домов в Вихоревке, в которых проживало 34 человека.

На то, чтобы полностью ликвидировать возгорания, ушло несколько дней. Ситуацию тогда осложняла сухая и ветреная погода, которая способствовала распространению огня.

экология