Медиатека, зона отдыха, спортплощадки: в ТиНАО построили крупную школу

На территории жилого комплекса «Алхимово» в Щербинке построили новую школу. Ее планируют открыть 1 сентября этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвестор завершил строительство школы площадью 19 тысяч квадратных метров в районе Щербинка. В будущем объект передадут в систему образования города Москвы. Школа рассчитана на 1,2 тысячи мест. Она соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 1 сентября этого года школа начнет свою работу. Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году там возвели 147 объектов образования», — рассказал Владимир Ефимов.
Четырехэтажное здание состоит из четырех функциональных блоков. Фасад школы покрасили в синий, зеленый и оранжевый цвета. Внутри оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, помещения для кружковых и индивидуальных занятий, медиатеку, зал для проведения мероприятий, обеденный зал и спортзалы с раздевалками и душевыми. В холле обустроили гардеробные и зоны ожидания для родителей.
Кроме того, в школе установили системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, аварийного освещения, пожарной сигнализации и управления эвакуации, оборудовали посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра, повесили видеодомофоны.
«Проект строительства школы был реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, утвержденной постановлением Сергея Собянина. Всего в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка девелоперы построят в ТиНАО 19 объектов образования. В результате в округе появится более 1,8 тысячи дополнительных рабочих мест для педагогов и административного персонала», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В ближайшее время специалисты завершат благоустройство прилегающей территории. Ее разобьют на несколько зон: в состав спортивной войдут футбольное поле, сектор для прыжков в длину, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а в учебно-опытной оборудуют экотропу и площадку для занятий творчеством. Кроме того, обустроят зону отдыха.
Жилой комплекс «Алхимово» расположен в районе Щербинка неподалеку от одноименной деревни. На территории микрорайона ввели в эксплуатацию семь жилых домов, в прошлом году построили детский сад на 275 мест. Введенная в эксплуатацию прошлой осенью трасса Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево обеспечила жителям удобный доступ к платформе Остафьево второго Московского центрального диаметра, а также быстрый выезд на федеральную магистраль.
Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что при формировании инфраструктуры в ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки: чем больше строится жилья, тем больше появляется социальных объектов.
Ранее Сергей Собянин объявил о скором открытии еще одной новой школы в ТиНАО. По поручению мэра Москвы развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в округах. К началу 2026 года здесь планируется построить еще 80 объектов образования, 28 из которых возведут в этом году.
Формирование комфортной и качественной городской среды подразумевает активное возведение объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов. Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 2011 года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 600 школ и детских садов. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.