Медиатека, зона отдыха, спортплощадки: в ТиНАО построили крупную школу

«Инвестор завершил строительство школы площадью 19 тысяч квадратных метров в районе Щербинка. В будущем объект передадут в систему образования города Москвы. Школа рассчитана на 1,2 тысячи мест. Она соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 1 сентября этого года школа начнет свою работу. Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году там возвели 147 объектов образования», — рассказал Владимир Ефимов.