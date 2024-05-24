В столичном метро начали обновлять напольную навигацию

Элементы напольной навигации размещены на всем пути следования пассажира: в вестибюлях, на платформах станций и в переходах. На них можно увидеть знакомые пиктограммы линий метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также обозначения вокзалов и аэроэкспресса. Часть указателей подсказывает, где находится выход в город.