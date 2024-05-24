В столичном метро начали обновлять напольную навигацию

В столичном метрополитене обновили напольную навигацию. Указатели разместили на таких станциях, как «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Славянский бульвар» и «Аминьевская». Все они являются крупными пересадочными узлами. Кроме того, навигация появилась на станциях «Крестьянская Застава» и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии, «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии и «Площадь Ильича» Калининской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Напольная навигация показала свою эффективность в городском транспорте, многим пассажирам стало еще удобнее ориентироваться. Мы открываем станции и пересадки рельсового каркаса по поручению Сергея Собянина, поэтому развиваем систему указателей и разрабатываем новые решения. Планируем, что обновленная напольная навигация появится еще на 150 пересадочных станциях», — отметил Максим Ликсутов.
Элементы напольной навигации размещены на всем пути следования пассажира: в вестибюлях, на платформах станций и в переходах. На них можно увидеть знакомые пиктограммы линий метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, а также обозначения вокзалов и аэроэкспресса. Часть указателей подсказывает, где находится выход в город.
Напольная навигация, которая начала появляться в метро, создается по новой технологии. Специалисты наносят указатели из термопластика при высокой температуре, достигающей 120 градусов по Цельсию. Это дает возможность размещать еще больше навигационных элементов в течение ночного перерыва.