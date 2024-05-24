Как в Кишиневе отметят Международный день защиты детей: Рассказываем, где можно весело и интересно провести время с семьей 1 июня

Международный день защиты детей 1 июня с размахом отметят в столичном парке Валя Морилор. Мэрия Кишинёва совместно с претурой сектора Центр подготовила насыщенную программу культурно-художественных, спортивных и образовательных мероприятий.
Празднование начнётся в 11:00. Посетителей ждёт развлекательное шоу клуба «Mikelino Club», шоу экспериментов, мастер-классы по лепке из пластилина, живописи, мозаичным картинам. Также пройдёт зрелищное шоу байкеров, пишет ipn.md.
Желающие посетят книжную выставку, примут участие в конкурсе стихов, получат автографы писателей. В программе мероприятия запланированы соревнования и игры в дартс, шахматы и шашки.
Вечером состоится концерт с участием Влада Кодряну, Джорджеты Войнован, Даны Маркитан, Дины Друцэ и учащихся из различных музыкальных студий.
Каждый ребёнок в этот день получит бесплатное мороженое и воздушный шар. Мероприятия продлятся до 18:00.