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Как в Кишиневе отметят Международный день защиты детей: Рассказываем, где можно весело и интересно провести время с семьей 1 июня

1 июня в столичном парке Валя Морилор пройдет масштабное мероприятие.

Источник: Комсомольская правда

Международный день защиты детей 1 июня с размахом отметят в столичном парке Валя Морилор. Мэрия Кишинёва совместно с претурой сектора Центр подготовила насыщенную программу культурно-художественных, спортивных и образовательных мероприятий.

Празднование начнётся в 11:00. Посетителей ждёт развлекательное шоу клуба «Mikelino Club», шоу экспериментов, мастер-классы по лепке из пластилина, живописи, мозаичным картинам. Также пройдёт зрелищное шоу байкеров, пишет ipn.md.

Желающие посетят книжную выставку, примут участие в конкурсе стихов, получат автографы писателей. В программе мероприятия запланированы соревнования и игры в дартс, шахматы и шашки.

Вечером состоится концерт с участием Влада Кодряну, Джорджеты Войнован, Даны Маркитан, Дины Друцэ и учащихся из различных музыкальных студий.

Каждый ребёнок в этот день получит бесплатное мороженое и воздушный шар. Мероприятия продлятся до 18:00.

туризм и отдых