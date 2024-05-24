Жительницу Южного Урала оштрафовали за оскорбительный пост в соцсетях про врача

Инцидент произошел в Увельском районе. Местная прокуратура провела проверку после обращения в ведомство медработника.
Как оказалось, автором оскорбительного поста про врача районной больницы стала дочь одной из его пациенток. По данным прокуратуры, речь идет про комментарий, размещенный в «Одноклассниках» в январе 2024 года. Женщина написала его, так ей не понравилось лечение и рекомендации, которые врач назначил ее родственнице.
В результате после проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Дело уже рассмотрено мировым судьей. Жительницу Увельского района обязали заплатить штраф в пять тысяч рублей.