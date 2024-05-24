Жительницу Южного Урала оштрафовали за оскорбительный пост в соцсетях про врача

Как оказалось, автором оскорбительного поста про врача районной больницы стала дочь одной из его пациенток. По данным прокуратуры, речь идет про комментарий, размещенный в «Одноклассниках» в январе 2024 года. Женщина написала его, так ей не понравилось лечение и рекомендации, которые врач назначил ее родственнице.