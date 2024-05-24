«Выделенка» для автобусов появится на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде

Новые выделенные полосы для общественного транспорта планируется организовать в Нижнем Новгороде к 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.
Как стало известно в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству, на сегодняшний день в областном центре функционируют выделенные полосы протяженностью 12 км. Благодаря им время проезда на общественном транспорте для нижегородцев сократилось в среднем на 30−60%.
В этом году выделенную полосу на проспекте Гагарина планируется продлить от переулка Аристова до улицы Луганской. Она станет длиннее на 1,1 км. Затем в 2025 году «выделенка» должна появиться на пр. Ленина у станции метро «Автозаводская», а в 2026 году — на улице Новикова-Прибоя. Она будет проходить от пр. Ленина до пр. Гагарина через Мызинский мост.