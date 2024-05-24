Из-за съемок фильма в центре Казани временно ограничат движения

С 24 по 26 мая будет закрыта парковка Министерства сельского хозяйства РТ. Кроме того, с 8 вечера 24 мая до 5 утра 25 мая движение будет ограничено на Кремлевской дамбе и прилегающих улицах, включая въезд на дамбу от улиц Батурина и С. Хакима. Также будут затронуты съезд на Кремлевскую набережную и площадь Тысячелетия.