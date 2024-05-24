Из-за съемок фильма в центре Казани временно ограничат движения

В связи с проведением съемок фильма «Не подведи меня» в центре Казани будет временно ограничено движение по нескольким улицам. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
С 24 по 26 мая будет закрыта парковка Министерства сельского хозяйства РТ. Кроме того, с 8 вечера 24 мая до 5 утра 25 мая движение будет ограничено на Кремлевской дамбе и прилегающих улицах, включая въезд на дамбу от улиц Батурина и С. Хакима. Также будут затронуты съезд на Кремлевскую набережную и площадь Тысячелетия.
25 мая с 9 вечера до 5 утра следующего дня ограничения коснутся улиц Батурина, Федосеевская, Большая Красная и Кремлевской набережной, а также съездов с улицы Баумана.
Наконец, 26 мая с 6 утра и до 5 утра следующего дня движение будет ограничено на улице Кремлевской от улицы М. Джалиля до площади Первого Мая, а также на улице Чернышевского от Профсоюзной до улицы Дзержинского.
Городские власти призывают автомобилистов заранее планировать свои маршруты и избегать данных участков в указанные временные промежутки.
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