«Клубами вьются над машинами и облепляют окна домов»: Полчища мошек атакуют жителей Приволжья

Этой весной погода подкидывает жителям Приволжья сюрприз за сюрпризом — сначала катастрофический паводок, потом майские морозы. И вот новая напасть — сразу несколько поволжских регионов столкнулись с настоящим нашествием мошкары.
«Нападают стаями»
Этой весной Оренбуржье сильнее других пострадало от паводков. Под водой оказались десятки населенных пунктов. И сейчас здесь же наблюдается самое массовое нашествие мошек — полчища насекомых атакуют жителей почти по всей области. Тяжелее всего приходится тем, кто работает в поле — аграриям, нефтяникам.
— Выйти на улицу невозможно, — говорят они. — Если ветреная погода, еще куда ни шло. Но вечерняя тишина становится настоящим адом. Мошкара нападает стаями. Лезет в нос, в рот, в глаза. Если ты на улице весь день, потом вся кожа в красных шишках.
Видео со стаями насекомых выкладывают жители разных районов. В Бузулуке, отмечают местные, такого количество насекомых не было никогда. В Оренбурге люди жалуются, что опасаются выходить на прогулку с детьми. И все задаются главным вопросом — неужели с этим ничего нельзя сделать?
По заверениям властей, затопленные территории этой весной обрабатывали от насекомых. Многие владельцы частных домов делали это самостоятельно. Правда, большинство процедур были рассчитаны на комаров.
— У нас дом недалеко от Урала, — говорит жительница Оренбургского района Елена. — 10 тысяч рублей отдали за обработку от комаров и заразы послепаводковых вод. Наверное, будем еще от мошек заказывать «химию», потому что самое время огород сажать, а на улицу не выйти. И чем мы так провинились, египетские казни прямо?!
«Массовый мошковой удар»
«Казнями египетскими» называют нашествие мошкары и жители Нижегородской области. Здесь ни сильного паводка, ни затопленных территорий не было. Однако результат тот же — полчища насекомых в разных районах области. Окна квартир и домов сплошь облеплены насекомыми, а на улицу невозможно выйти без репеллента. Наибольшее засилье насекомых наблюдается на юго-западе области — в Кулебаках, Навашине, Выксе и Арзамасе. Пугающие видео буквально заполонили интернет. На одном видео мошки так облепили машину, что за ними даже не видно регистрационных номеров, на другом — клубами вьются над домами и припаркованными автомобилями. Откуда же взялось это нашествие мошек? Как оказалось, никакой аномалии в этом нет.
— У беспозвоночных весенний вылет очень сильно регламентируется условиями зимовки, — пояснил нижегородский эколог Асхат Каюмов. — Если зимой существенная их часть вымерзает, вымокает или высыхает, то весной мошек практически не замечаешь. Если условия благоприятные, как оказалось в этом году, то мы видим массовый мошковой удар. Я бы не стал говорить об этом, как о каком-то небывалом или аномальном явлении. Подобное происходит раз в семь-десять лет, просто людям свойственно забывать. В самом Нижнем Новгороде практически нет мест, где они селятся. Им лучше живется в условиях природы, влажной лесистой местности, а не в подвале или на чердаке. Кулебаки, Навашино и Выкса — это города с большим количеством неосвоенных природных комплексов. А если ты селишься рядом с лесом, надо понимать, что раз в год придется это терпеть.
Исчезнут через несколько дней
Впрочем, по мнению экологов, терпеть эти мучения жителям Приволжья осталось недолго. Скоро мошки пропадут так же внезапно, как и появились.
— Я бы рекомендовал несколько дней не выходить в лес или парк по вечерам, — заявил Асхат Каюмов. — Первые два-три дня, когда вылупляется пласт, их просто море. Дальше в течение одной-двух недель они заканчиваются совсем, потому что их естественная функция — быть кормом. Они появляются как раз в то время, когда у мелких певчих птиц идет гнездовой период. Птенцы в гнездах сидят голодные, и их надо чем-то кормить. Так мошек постепенно съедают.