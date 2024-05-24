«Клубами вьются над машинами и облепляют окна домов»: Полчища мошек атакуют жителей Приволжья

— У беспозвоночных весенний вылет очень сильно регламентируется условиями зимовки, — пояснил нижегородский эколог Асхат Каюмов. — Если зимой существенная их часть вымерзает, вымокает или высыхает, то весной мошек практически не замечаешь. Если условия благоприятные, как оказалось в этом году, то мы видим массовый мошковой удар. Я бы не стал говорить об этом, как о каком-то небывалом или аномальном явлении. Подобное происходит раз в семь-десять лет, просто людям свойственно забывать. В самом Нижнем Новгороде практически нет мест, где они селятся. Им лучше живется в условиях природы, влажной лесистой местности, а не в подвале или на чердаке. Кулебаки, Навашино и Выкса — это города с большим количеством неосвоенных природных комплексов. А если ты селишься рядом с лесом, надо понимать, что раз в год придется это терпеть.