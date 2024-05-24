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В Красноярске на выходных усилят меры по борьбе с пьяными водителями

Дополнительно для выявления пьяных автомобилистов выйдут более 30 патрульных автомобилей.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске на выходных усилят меры для борьбы с пьяными водителями. Об этом рассказали в ГИБДД.

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» на улицы Красноярска дополнительно выйдут более 30 патрульных автомобилей.

Уже сегодня ночью в разных районах города устроят массовые проверки водителей на трезвость. Особое внимание сотрудники ДПС уделят аварийно-опасным участкам и местам вблизи увеселительных заведений.

За управление в состоянии алкогольного опьянения грозит 30 тысяч штрафа, лишение прав на срок до 2 лет, а при повторном — уголовная ответственность.

По номеру «Синей линии» 263−10−19 можно сообщить о пьяных водителях.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске планируют шесть аварийно-опасных участков дорог сделать более безопасными.

ГИБДД