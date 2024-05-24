Норма июля: Синоптик Колесов пообещал в конце мая аномальную жару в Петербурге

Погода в Петербурге в мае кидается из крайности в крайность. Сначала было холодно, и шел снег, а в конце месяца пришла жара. Так, 22 числа столбик термометра перевалил отметку в +20 градусов в час дня, 23 мая это значение было перекрыто в 11 часов, а 24-го уже в 7:45. Ну, а что говорить уж о дальнейших часах… Солнце нагревает город все сильнее и сильнее, достигая летних значений. Например, среднесуточная температура в четверг составила +18,4 градуса, а это норма для первых чисел июля. И аномальная жара сохранится в Северной столице до конца месяца. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.
— На следующей неделе наступает такая жаркая погода, что среднесуточная температура сразу достигает нормы, необходимой для июля, и мы в какое-то время попадем в середину лета, — указал синоптик.
А что касается ближайших выходных, 25 и 26 мая, то через Северную столицу будет проходить холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой дожди, местами с грозами и похолодание в воскресенье до +20 градусов. Но в субботу температура все еще задержится на отметке в +25 градусов.
— Все это будет происходить на фоне высокого давления, поэтому дожди будут местами, а в воскресенье их планируют даже в большей степени в южной области, — уточнил Колесов.
А вот после этого жаркого периода в Петербург может прийти похолодание.
— Теперь нам придется ждать, когда откроется калитка с севера для затока в наш регион холодного воздуха, а она обязательно откроется, — отметил синоптик.