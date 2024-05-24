Норма июля: Синоптик Колесов пообещал в конце мая аномальную жару в Петербурге

Погода в Петербурге в мае кидается из крайности в крайность. Сначала было холодно, и шел снег, а в конце месяца пришла жара. Так, 22 числа столбик термометра перевалил отметку в +20 градусов в час дня, 23 мая это значение было перекрыто в 11 часов, а 24-го уже в 7:45. Ну, а что говорить уж о дальнейших часах… Солнце нагревает город все сильнее и сильнее, достигая летних значений. Например, среднесуточная температура в четверг составила +18,4 градуса, а это норма для первых чисел июля. И аномальная жара сохранится в Северной столице до конца месяца. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.