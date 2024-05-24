Причины отказа молодежи от семьи озвучили в Заксобрании Иркутской области

Развитие института семьи обсудили в Заксобрание Иркутской области. В заседании поучаствовали представители студенчества, епархии и молодежного парламента региона. Парламентарии предположили почему молодое поколение стало отказываться от создания семьи. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания области.