Причины отказа молодежи от семьи озвучили в Заксобрании Иркутской области

Развитие института семьи обсудили в Заксобрание Иркутской области. В заседании поучаствовали представители студенчества, епархии и молодежного парламента региона. Парламентарии предположили почему молодое поколение стало отказываться от создания семьи. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания области.
— Важно критически свежим взглядом посмотреть, мотивируют ли действующие меры поддержки молодых людей к созданию семей и рождению детей, к сохранению здоровья старшего поколения, — сказал глава ЗС Александр Ведерников.
На панельной дискуссии предположили, что молодежь не спешит заводить семью из-за «финансовой неудовлетворенности» и «психологических особенностей нынешней молодежи, ориентированной на саморазвитие».
Участники обсуждения предложили идеи для помощи молодым семьям. В их числе создание «одного окна» для юных родителей. Это посодействует в оперативном получении госуслуг. Обустройство комнат матери и ребенка в общественных пространствах, предоставление квалифицированной психологической помощи, обучение уходу за детьми.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что открытие первого этажа Дома молодежи запланировано на 29 июня.