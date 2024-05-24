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Причины отказа молодежи от семьи озвучили в Заксобрании Иркутской области

В обсуждении развития института семьи принял участие молодежный парламент региона.

Источник: Заксобрание Иркутской области

Развитие института семьи обсудили в Заксобрание Иркутской области. В заседании поучаствовали представители студенчества, епархии и молодежного парламента региона. Парламентарии предположили почему молодое поколение стало отказываться от создания семьи. Об этом сообщает «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания области.

— Важно критически свежим взглядом посмотреть, мотивируют ли действующие меры поддержки молодых людей к созданию семей и рождению детей, к сохранению здоровья старшего поколения, — сказал глава ЗС Александр Ведерников.

На панельной дискуссии предположили, что молодежь не спешит заводить семью из-за «финансовой неудовлетворенности» и «психологических особенностей нынешней молодежи, ориентированной на саморазвитие».

Участники обсуждения предложили идеи для помощи молодым семьям. В их числе создание «одного окна» для юных родителей. Это посодействует в оперативном получении госуслуг. Обустройство комнат матери и ребенка в общественных пространствах, предоставление квалифицированной психологической помощи, обучение уходу за детьми.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что открытие первого этажа Дома молодежи запланировано на 29 июня.