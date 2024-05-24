Главные новости к 24 мая

Глава ФСБ обвинил разведку Украины в причастности к «Крокусу»

Александр Бортников сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус Сити Холл» «координировали» члены «Вилаят Хорасана» (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ). При этом он подчеркнул, что хотя следствие еще идет, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту.

https://news.mail.ru/politics/61209037/