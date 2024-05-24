Главные новости к 24 мая

Глава ФСБ обвинил разведку Украины в причастности к «Крокусу»
Александр Бортников сообщил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на «Крокус Сити Холл» «координировали» члены «Вилаят Хорасана» (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ). При этом он подчеркнул, что хотя следствие еще идет, можно уверенно сказать, что военная разведка Украины причастна к теракту.
https://news.mail.ru/politics/61209037/
Украинские войска атаковали Крым ракетами, есть погибшие
Два человека погибли при атаке ВСУ на Симферопольский район Крыма.
https://news.mail.ru/incident/61205978/
Вучич поблагодарил Россию за голос против резолюции о Сребренице
За документ под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали представители 84 стран, против — 19 государств, 68 стран воздержались от голосования.
https://news.mail.ru/politics/61205651/
Российская фигуристка официально перешла в сборную США
Исполнительный комитет Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) утвердил смену спортивного гражданства фигуристке Аннабель Морозовой.
https://sportmail.ru/news/figure-skating/61204302/
В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин
Эта мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний сокращение рабочего дня может носить рекомендательный характер.
https://news.mail.ru/politics/61207903/