Перстень с нацистской символикой нашли в посылке для жительницы Братска

Иркутские таможенники нашли в международной посылке, предназначавшейся жительнице Братска, перстень с нацистской символикой и экстремистскую литературу. Незаконные предметы обнаружили во время таможенного контроля международных почтовых отправлений.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Сибирского таможенного управления, получатель посылки рассказала, что заказала эти вещи для себя через интернет-магазин из Испании, общий доступ к сайту которого закрыт. Таможенная экспертиза потвердела, что на кольце нацистские символы, а в литературе содержатся материалы, запрещённые к ввозу на территории РФ.
В отношении жительницы Братска составили протокол об административном правонарушении за несоблюдение запрета в отношении ввоза данных товаров в страну. Окончательное же решение в отношении правонарушительницы решит суд.