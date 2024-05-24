Перстень с нацистской символикой нашли в посылке для жительницы Братска

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Сибирского таможенного управления, получатель посылки рассказала, что заказала эти вещи для себя через интернет-магазин из Испании, общий доступ к сайту которого закрыт. Таможенная экспертиза потвердела, что на кольце нацистские символы, а в литературе содержатся материалы, запрещённые к ввозу на территории РФ.